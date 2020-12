Pepe operado ao maxilar esta quinta-feira

JN Ontem às 22:44 Facebook

"Pepe foi transportado desde o Estádio do Dragão até uma unidade hospitalar da cidade do Porto, onde se encontra internado, após ter saído lesionado ao minuto 79 na vitória (2-1) sobre o Paços de Ferreira", esclareceu o F. C. Porto esta quarta-feira, algum tempo após o fim do jogo da Taça da Liga.

"Na sequência de um choque na área pacense, o capitão portista sofreu uma fratura na arcada zigomática, lesão à qual será operado esta quinta-feira", acrescenta o comunicado sobre o defesa central, de 37 anos, que regressou hoje ao ativo, como titular, depois de ter estado de fora, por lesão, desde o passado dia 27 de outubro.