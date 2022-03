Pepê operado esta segunda-feira

JN Hoje às 00:04 Facebook

Depois do apito final do jogo com o Boavista, o F. C. Porto informou que Pepê vai ser operado esta segunda-feira.

O jogador brasileiro, que deixou o relvado de maca, ainda na primeira parte, após um choque violento de cabeças com Porozo, sofreu uma fratura da arcada zigomática com afundamento e vai ser operado.

Veja o lance:

O F. C. Porto venceu (0-1), este domingo, no Estádio do Bessa, o Boavista em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga. Fábio Vieira marcou o único golo do jogo. Pepê saiu de maca e Diogo Dalot esteve na bancada a ver o dérbi. Com este resultado, a equipa azul e branca comanda com 73 pontos, mais seis do que o Sporting, campeão em título e segundo classificado, enquanto o Boavista fecha a ronda no 13.º posto, com 27 pontos.