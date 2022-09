Pepe, Otávio e Evanilson de volta frente ao Club Brugge

JN Hoje às 19:02 Facebook

Sérgio Conceição promove três regressos importantes à equipa na segunda jornada da Champions. Sem Taremi, jogará apenas com um ponta de lança.

Pepe, Otávio e Evanilson estão de volta ao onze do F. C. Porto e serão titulares esta terça-feira, frente ao Club Brugge, na segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Também Zaidu recupera o lugar no lado esquerdo da defesa.

De fora, em relação ao jogo com o Chaves, ficam Fábio Cardoso e Taremi, que está castigado.

Nota ainda para o facto de Sérgio Conceição abdicar do 4x4x2 e usar apenas um avançado de raiz.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, David Carmo, Pepe, Zaidu, Eustáquio, Uribe, Galeno, Pepê, Otávio e Evanilson

Onze do Club Brugge: Mignolet; Odol, Mechele, Sylla, Meljer, Nielsen, Vanaken, Onyedika, Svok Olsen, Sowah e Jutglá

Os dragões vão entrar em campo com zero pontos, depois da derrota (2-1) com o Atlético de Madrid na ronda inaugural, enquanto o Club Brugge procura o segundo triunfo, após ter derrotado o Bayer Leverkusen (1-0).

O jogo tem início marcado para as 20 horas, no Estádio do Dragão. O grego Tasos Sidiropoulos será o árbitro.