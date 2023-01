Pepe perto de renovar por um ano com outro de opção

Nuno A. Amaral e António M. Soares Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo contrato do central portista está encaminhado. SAD e Sérgio Conceição não querem perder o capitão.

Pepe tem em mãos uma proposta de renovação de contrato com os dragões, que, sabe o JN, é por uma época, com outra de opção. Conforme o nosso jornal avançou em dezembro, a SAD portista já tinha comunicado ao capitão, que faz 40 anos no final de fevereiro, a vontade de prolongar o vínculo, ficando assente que Pepe só não continuaria no clube azul e branco se não quisesse.

Às notícias surgidas este mês, de um alegado interesse do Al Nassr no central, com mão de Cristiano Ronaldo no eventual negócio, a sociedade liderada por Pinto da Costa respondeu com uma proposta concreta, cujas condições serão do agrado do internacional português. A confirmar-se a assinatura, em breve, do novo vínculo, Pepe poderá jogar até aos 42 anos, caso venha a ser acionada a cláusula de opção da segunda temporada, até junho de 2025.