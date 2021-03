"Pepê pode sentar-se à mesa com Alex Telles"

Arnaldo Martins Hoje às 10:24 Facebook

Júnior Chávare, ex-coordenador da cantera do Grémio, descobriu na Foz do Iguaçu o primeiro reforço do F. C. Porto para 2021/22. "Vai vingar", diz, ao JN.

O nome Pepe casa bem com o F. C. Porto, mas este joga ao ataque e tem um acento circunflexo: é de Pepê quem se fala aqui, extremo brasileiro, 24 anos, reforço já oficializado pelos dragões para 2021/22.

O avançado prepara a estreia na Europa, mas há cinco anos estava no Foz do Iguaçu, da primeira divisão do Paraná, onde chamou a atenção de Júnior Chávare, na época coordenador da formação do Grémio.