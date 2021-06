Pepê: "Podem esperar muita garra e dedicação"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:11 Facebook

O extremo brasileiro contou, esta quarta-feira, que recebeu muitas mensagens de Alex Telles e Deco para assinar pelo F. C. Porto e garantiu estar "feliz" com a vinda para Portugal.

"Sem dúvida que já estava bastante ansioso para chegar. O carinho dos adeptos mexeu bastante comigo e, com o passar do tempo, queria cada vez mais estar aqui. Graças a Deus já cá estou, posso desfrutar deste momento e aproveitá-lo", começou por dizer Pepê em entrevista ao Porto Canal.

O jogador de 24 anos revelou ainda os conselhos de Alex Telles e Deco, ex-jogadores do F. C. Porto, reforçando que foram uma grande ajuda.

"O Alex Telles foi uma pessoa que, desde o começo da negociação, me enviou mensagens a dizer para eu vir, que ia gostar muito. O próprio Deco, que conversava muito com o meu empresário, disse que era um lugar muito bom e que eu iria aproveitar ao máximo. O Alex Telles foi uma pessoa que, sem dúvida, me ajudou bastante, que me enviou mensagens e me incentivou cada vez mais a estar aqui", acrescentou.

O jogador deixou ainda uma promessa aos adeptos: "Sou um jogador bastante agudo, de velocidade, que gosta de fazer golos e espero poder dar o meu melhor. Podem esperar muita garra e dedicação, porque vou procurar dar o meu melhor dentro de campo, para poder representá-los muito bem".

O extremo brasileiro de 24 anos aterrou na cidade do Porto esta quarta-feira e chegou ao aeroporto Francisco Sá Carneiro já com a camisola azul e branca vestida. Pepê trocou o Grémio, clube no qual esteve quase toda a carreira, pelo F. C. Porto, num negócio que custou 15 milhões de euros aos azuis e brancos.

Pepê vai agora ter de cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias, visto que viajou do Brasil, um dos países do mundo mais afetados pela pandemia.