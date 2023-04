Pepe: "Procuro sempre destacar o nós e não o eu"

O capitão dos dragões renovou, este domingo, por mais uma temporada e, durante a cerimónia realizada no Estádio do Dragão, agradeceu a todos os que o ajudaram neste percurso, prometendo fazer tudo para conquistar mais títulos, tanto nesta temporada como na próxima.

"Estou muito nervoso, porque este contrato significa muito. Muitos poderiam duvidar da minha capacidade, por causa dos 40 anos, mas como jogador e pessoa sou muito honesto: devo muito ao F. C. Porto, não queria defraudar presidente, treinadores, companheiros e adeptos. Quero agradecer-lhes por me ajudarem a ser melhor jogador, pessoa e pai todos os dias. Aprendi muitos valores neste clube, o que o presidente passa para os empregados do clube. Onde quer que esteja, vou sempre honrar o F. C. Porto. Tenho alguns títulos aqui, todos são muito especiais para mim, adoro o clube e a cidade e espero poder, este ano, alcançar mais títulos e, se deus quiser, no ano que vem também", afirmou Pepe.

O presidente dos azuis e brancos, Pinto da Costa, afirmou que acredita que esta não será a última renovação de contrato com o internacional português, que tem mais troféus na mira: "Para ser muito honesto, comigo mesmo e com os que apostaram em mim - presidente e treinador - a minha exigência é muito grande e para estar aqui tenho mesmo de a ter. Sempre disse que se achasse que tinha capacidade para estar ao nível da exigência do F. C. Porto falaria com o presidente e mostraria disponibilidade para renovar. E assim foi: mais um ano com muitos sonhos e títulos a conquistar", acrescentou o capitão portista, que frente ao Paços de Ferreira deu mais uma prova de vitalidade, num sprint de 40 metros que impediu um golo a Alexandre Guedes.

"É incrível ter tantas ferramentas que nos ajudam. Quem trabalha comigo sabe que eu não me poupo. Desde o primeiro jogo que eu o encaro como se fosse o último. Cada lance como se fosse o último. Não consigo gerir, em campo, o esforço físico, faz parte de mim, pelo contrário. Os meus treinadores tentam colocar travão nos treinos, mas eu tento dar sempre o meu melhor. Tenho mais tempo de descanso nos jogos do que nos treinos", explicou Pepe, antes de deixar mais uma garantia.

"Enquanto estiver no ativo, vou estar sempre disponível a ajudar a seleção, uma forma que encontrei para retribuir tudo o que os portugueses me deram", afirmou, antes de ser questionado se se considera a maior figura entre os jogadores portistas e o melhor central da história do clube.

"Acho que não. O mais importante, e todos os jogadores sabem disso, é representar o F. C. Porto, e a região do norte. Somos todos responsáveis pelo sucesso, todos somos treinadores dentro de campo, apesar do nosso líder Sérgio Conceição e o nosso maior incentivador, Pinto da Costa. Cada um dá sempre o seu melhor pela história do clube. Isso não é o mais importante: procuro sempre o nós e não o eu. Os que passaram aqui falam do clube com o maior carinho e isso é que é importante", finalizou Pepe.