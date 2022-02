Pepe pronto para terminar jejum de dois meses

Nuno A. Amaral Hoje às 22:26 Facebook

Capitão portista treina sem limitações desde a semana passada e é hipótese forte para o jogo de domingo em Arouca.

Foi a 7 de dezembro do ano passado, diante do Atlético de Madrid, há cerca de dois meses, que Pepe jogou pela última vez 90 minutos. O central portista ainda foi titular na partida seguinte dos dragões, frente ao Braga (12 de dezembro), mas a meio da primeira parte cedeu o lugar a Fábio Cardoso, devido a uma lesão na perna esquerda que o afastaria dos relvados nos nove jogos seguintes. Agora, já recuperado e a treinar sem limitações desde a semana passada, o internacional português está pronto para voltar à titularidade na equipa azul e branca.

Depois de ter estado no banco diante do Marítimo (chegou a aquecer, mas acabou por não ser entrar), Pepe poderá surgir no onze do F. C. Porto já no jogo de depois de amanhã em Arouca, até na perspetiva de Sérgio Conceição lhe dar ritmo para uma eventual utilização no duelo da jornada seguinte com o Sporting.