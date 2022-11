Pepê pronto para voltar à lateral do F. C. Porto no Bessa

Nuno A. Amaral Hoje às 21:05 Facebook

Brasileiro alinhou na frente no jogo dos dragões contra o Paços de Ferreira, foi poupado na Taça de Portugal e recua de novo no dérbi de sábado com o Boavista

O último jogo do F. C. Porto antes da paragem de mês e meio no campeonato, por força da realização do Mundial 2022, vai devolver Pepê a uma posição que se tornou habitual na época em curso. Depois de ter jogado na frente diante do Paços de Ferreira, no sábado passado, o ex-Grémio prepara-se para voltar a desempenhar as funções de lateral-direito, no dérbi que a equipa portista disputa no sábado com o Boavista, no Estádio do Bessa.

Em Mafra, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, o jogador brasileiro teve direito a algum descanso, entrando apenas aos 75 minutos para o lugar de Danny Namaso. A confirmar-se o recuo no terreno de Pepê, abre-se uma vaga no ataque azul e branco, que deverá ser preenchida no duelo da Invicta por Galeno, suplente utilizado na receção ao Paços.