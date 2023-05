Pepe queixa-se de insulto racista por parte de jogador do Famalicão

O defesa do F. C. Porto Pepe queixou-se de ter sido alvo de um insulto racista por parte de um jogador do Famalicão.

Nas imagens de transmissão televisiva, conseguiu perceber-se que Pepe queixou-se ao árbitro Manuel Mota de um insulto racista por parte de um futebolista do Famalicão. "Ele chamou-me macaco", disse o jogador, dirigindo-se alegadamente a Colombatto.

Pepe ficou bastante tempo a queixar-se ao árbitro e inclusive dirigiu-se ao banco portista, visivelmente incomodado com o sucedido. O árbitro Manuel Mota nada fez e retomou a partida normalmente.