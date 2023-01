Pepe recuperado no F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Central já treinou quase sem limitações e vai estar disponível para o próximo jogo do F. C. Porto, no sábado, diante do Casa Pia

Lesionado desde o Mundial, por ter sofrido uma fratura no braço esquerdo durante o jogo de Portugal com Marrocos, Pepe está a caminho da recuperação total. Segundo o boletim clínico oficial do F. C. Porto, o central já subiu aos relvados do Olival e fez esta segunda-feira "treino integrado condicionado", um sinal de que está praticamente a postos para voltar a jogar.

O capitão portista vai voltar às opções de Sérgio Conceição no jogo de sábado com o Casa Pia, no Jamor, três meses depois de ter sido titular dos dragões pela última vez. Isso já não acontece desde a partida da Champions com o Bayer Leverkusen, no Dragão, disputada no dia 4 de outubro.

PUB

Após esse jogo, Pepe lesionou-se no joelho esquerdo e esteve cerca de um mês parado, tendo voltado à competição a 12 de novembro para alinhar alguns minutos no dérbi com o Boavista. Seguiu-se a convocatória para a seleção portuguesa que foi ao Mundial do Catar, onde o defesa fez quatro jogos, diante de Uruguai, Coreia do Sul, Suíça e Marrocos.

Depois de se lesionar no duelo dos quartos de final, que ditou a eliminação de Portugal, o central voltou à Invicta e falhou duas partidas da Taça da Liga (Vizela e Gil Vicente), bem como o jogo com o Arouca, que assinalou o regresso do campeonato.

No treino desta segunda-feira, o treinador do F. C. Porto ainda não pôde contar com Zaidu e Evanilson. O primeiro voltou a fazer "treino condicionado" e está perto de voltar à competição, enquanto o segundo manteve o regime de "tratamento" à lesão num joelho sofrida antes do Natal, tendo ainda algumas semanas de recuperação pela frente.