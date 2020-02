Pepe regressa ao treino em dia de aniversário

JN/Agências Hoje às 14:36 Facebook

Em dia de aniversário, o central Pepe recebeu como prenda a integração no treino matinal da equipa principal do F. C. Porto, esta quarta-feira, um dia antes do encontro da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O luso-brasileiro, que completa 37 anos, surgiu no relvado do campo de treinos do Olival sem a ligadura na coxa direita e fez corrida com os colegas e os habituais exercícios com bola.

A data festiva não passou em branco, com o jogador a passar pelo "túnel do cachaço" com que foi brindado pelos colegas.

Os dragões defrontam quarta-feira, pelas 17.55 horas, os alemães do Bayer Leverkusen, no encontro decisivo de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, e estão em desvantagem na eliminatória após a derrota fora por 2-1.