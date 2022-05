Pepe revela segredo do sucesso dos dragões e garante: "Merecíamos este título"

O F. C. Porto revelou, esta quinta-feira, um vídeo no qual a equipa está a fazer a habitual roda no final do jogo com o Tondela, para a final da Taça de Portugal, e foi Pepe quem falou para o grupo.

No discurso, o central dos azuis e brancos considerou que foi fundamental a equipa ter sofrido menos golo do que na época passada para conquistar o campeonato e a Taça de Portugal, que resultou na nona dobradinha do F. C. Porto.

"Malta merecíamos. Como o treinador disse na conferência de imprensa, nós merecíamos este título, que era a cereja no topo do bolo. Parabéns a todos pelo grande esforço neste ano, não foi fácil. Como também o treinador falou, na época passada, para poder ganhar o título nacional tínhamos de sofrer menos golos, foi isso que marcou a diferença no ano passado e conseguimos, por isso grande trabalho de todos. Parabéns, temos de descansar bem, aproveitar bem e pensar na próxima época", afirmou.

Veja o momento:

O F. C. Porto venceu (3-1), no último domingo, no Jamor, o Tondela na final da Taça de Portugal. Taremi, em dose dupla, Vitinha e Neto Borges marcaram os golos do encontro. Com este troféu, os dragões, que conseguiram a nona dobradinha, passam a somar mais uma Taça de Portugal do que o Sporting, mas estão ainda longe do recordista Benfica, com 26, num dia em que Sérgio Conceição se tornou no primeiro treinador do F. C. Porto a conseguir a dobradinha por duas vezes, depois de em 2019/20 ter conseguido a mesma marca.