Pepe revela sonho: "Não tive a sorte de festejar nos Aliados"

O central não esconde o sonho de festejar um título de campeão nacional pelo F. C. Porto na Avenida dos Aliados, juntamente com os adeptos.

Em janeiro de 2019, Pepe regressou a uma casa que conhece bem. O português, que já foi campeão pelos azuis e brancos em 2005/06 e 2006/07, festejou sempre os títulos no Estádio do Dragão. Agora, novamente na equipa azul e branca, o central partilhou um sonho que ainda quer realizar de dragão ao peito.

"O meu sonho é voltar a ser campeão. Estávamos muito perto, mas o campeonato teve de parar, devido a este problema que afetou o mundo. Não tive a sorte de festejar na Avenida dos Aliados, porque festejávamos sempre no Dragão, mas quero muito ir aos Aliados festejar o título de campeão", disse aos meios de comunicação do F. C. Porto.

Os azuis e brancos lideram a liga com um ponto de vantagem em relação ao Benfica. Os encarnados chegaram estar em primeiro lugar, com sete pontos de vantagem em relação aos azuis e brancos.