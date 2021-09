JN Hoje às 20:16 Facebook

O central do F. C. Porto era opção de Sérgio Conceição na partida desta noite frente ao Liverpool, no Estádio do Dragão, no Porto, mas saiu do "onze titular" e entrou Fábio Cardoso.

O defesa ressentiu-se da lesão no aquecimento e acabou por ser substituído à última da hora por Fábio Cardoso.

Assim, os dragões apresentam-se de início com Diogo Costa; Corona, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Taremi e Toni Martínez.