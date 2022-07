Pepê: "Saídas? O plantel do F. C. Porto tem muita qualidade"

Nuno A. Amaral Hoje às 09:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado brasileiro promete evoluir e mostrar ainda mais na segunda época no Dragão. Pepê deixa ainda outra garantia: "Estamos a preparar-nos cada vez mais para podermos fazer uma época ainda melhor do que a anterior"

Pepê parte para a segunda época no F. C. Porto com mais estatuto no plantel, depois de se ter imposto no onze de Sérgio Conceição na segunda metade da temporada passada, durante a qual aproveitou da melhor maneira a transferência de Luis Díaz para o Liverpool. Em entrevista ao JN, o extremo brasileiro afirma que a equipa portista está a preparar-se para fazer uma época ainda melhor do que a anterior, embora admita que, por ser o atual campeão, o F. C. Porto vá ter desafios mais difíceis. Sobre as saídas de jogadores importantes na equipa, entre as quais as de Mbemba, Vitinha e Fábio Vieira, Pepê diz que os dragões têm de se focar no plantel que possuem, que continua a ter "muita qualidade".

Com que sensação parte para a nova época, depois do sucesso alcançado em 2021/22? O facto de o F. C. Porto ser o campeão em título torna esta época mais difícil do que a anterior?

Sem dúvida. Sabemos que fizemos uma grande época e demonstrámos muita qualidade no ano passado. Mas sabemos que os desafios desta época que está para começar serão ainda maiores por tudo o que aconteceu, pelos jogos que fizemos. Então, sabemos que vai ser um pouco mais difícil, mas estamos a preparar-nos bem. Estamos a fazer uma grande pré-época e a dedicarmo-nos ao máximo. Vai ser uma época longa.