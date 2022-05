Pepê: "Só espero ter o mesmo sucesso de Luis Díaz"

José Pedro Gomes Hoje às 09:54 Facebook

Aos 25 anos, o atacante brasileiro Pepê está a viver uma fase de sonho. Logo no seu primeiro ano no futebol europeu, pela porta do F. C. Porto, sagrou-se campeão nacional, superando as naturais dificuldades de adaptação num campeonato que só conhecia pela televisão.

Deslumbrado com a magnitude dos festejos do título na Cidade Invicta, Pepê, que vê em Luis Díaz um exemplo, como adiantou em entrevista ao JN, quer voltar a provar essa adrenalina de mais uma festa, ainda este mês, com a conquista da Taça da Portugal.

Qual o sentimento por ter conquistado o primeiro título ao serviço do F. C. Porto?