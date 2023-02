Pepe sobre Conceição: "Só vão dar valor quando sair de Portugal"

JN Hoje às 20:13 Facebook

Pepe vê Sérgio Conceição como o melhor treinador português da atualidade. "Mesmo tendo 40 anos, sinto que aprendo a cada dia com ele", disse o capitão do F. C. Porto, em entrevista à SportTV.

O internacional português Pepe, defesa central do F. C. Porto, abordou o papel de Sérgio Conceição no sucesso portista dos últimos anos, marcados por uma hegemonia interna, com os dragões a serem detentores da Liga, da Taça de Portugal, da Taça da Liga e da Supertaça.

"Só vão dar valor ao nosso míster quando ele sair de Portugal. Espero que seja nunca. Com os mesmos jogadores, podemos jogar de quatro ou cinco maneiras diferentes. Como jogador, mesmo tendo 40 anos, sinto que aprendo a cada dia com ele", disse o capitão portista.

Sobre se considera Sérgio Conceição o melhor treinador português da atualidade, Pepe foi claro na resposta: "Acho que sim, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Os jogadores que passam pelo Sérgio Conceição, a nível tático, saem do F. C. Porto quase com o terceiro nível de treinador".

A entrevista completa a Pepe será emitida esta sexta-feira, pelas 21.15 horas.