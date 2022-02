Pepe terá tentado esconder uma bala atirada para o relvado

JN Hoje às 13:14 Facebook

Sporting espera ver mencionado no relatório do delegado da Liga episódio em que Pepe, aos 44 minutos do jogo entre F. C. Porto e Sporting, alegadamente terá tentado esconder uma bala. Dragões não comentam o caso.

Depois de toda a polémica que sucedeu ao apito final do clássico entre F. C. Porto e Sporting, aquele que muitos apelidaram de "jogo do título" ainda continua a fazer correr muita tinta. Um dos momentos mais polémicos do encontro sucedeu aos 44 minutos, quando Pepe, junto à área do Sporting, terá tentado esconder um objeto, que segundo estará presente no relatório do delegado da Liga poderia tratar-se de uma bala.

Os leões esperam ter acesso, ainda esta segunda-feira, ao relatório do árbitro João Pinheiro, bem como ver mencionada a descrição do que sucedeu. Contactado pelo JN, o F. C. Porto não quis comentar o caso.