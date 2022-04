Pepe e Matheus Reis titulares no clássico da Taça de Portugal

F. C. Porto e Sporting entram em campo às 20.15 horas para a segunda mão da meia final da Taça de Portugal.

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Pepê, Mbemba, Pepe, Zaidu, Grujic, Otávio, Vitinha, Fábio Vieira, Taremi e Evanilson;

Onze do Sporting: Adán, Porro, Coates, Gonçalo Inácio, Luís Neto, Matheus Reis, Ugarte, Matheus Nunes, Pablo Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho;

A segunda mão das meias finais da Taça de Portugal tem início às 20.15 horas, no Estádio do Dragão, depois do F. C. Porto ter vencido por 2-1 no primeiro jogo, em Alvalade. Destaque para as titularidades de Pepe e Matheus Reis, que foram castigados pelos incidentes na partida da Liga, mas que viram a decisão a ser suspensa, podendo assim competir esta noite.