Pepê trabalha no ginásio após operação a fratura na cara

O extremo brasileiro realizou, esta quinta-feira, pela primeira vez, trabalho de ginásio no F. C. Porto, depois de ter sido operado a uma fratura na cara.

O atacante foi operado na segunda-feira, um dia depois de ter sido substituído ao minuto 25 do jogo com o Boavista, na sequência de um choque com Yusupha, avançado dos axadrezados.

Além de Pepê, estiveram ausentes dos trabalhos dos azuis e brancos os lesionados Wilson Manafá e Bruno Costa.

Ao serviço das seleções estão Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Matheus Uribe (Colômbia).

Para suprir as ausências, o treinador Sérgio Conceição chamou nove jogadores da equipa B: Rodrigo Pinheiro, João Marcelo, João Mendes, Mor Ndiaye, Diogo Ressurreição, Rodrigo Fernandes, Samba Koné, João Peglow e Danny Namaso.

Os dragões voltam a treinar na sexta-feira, às 10.30 horas, novamente no Olival, seguindo a preparação para o encontro com o Santa Clara, da 28.ª jornada da Liga, marcado para 4 de abril.