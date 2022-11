Pepe "está sempre pronto" e vai jogar com o Uruguai

Rui Farinha, em Doha Hoje às 13:32 Facebook

Fernando Santos, selecionador de Portugal, afirmou, neste domingo à tarde, que Pepe vai substituir Danilo, que se lesionou no treino de sábado. "Vai jogar amanhã, tem um papel tremendo no balneário, está sempre pronto".

A lesão de Danilo diminuiu o leque de opções na defesa. "Magoou-se num daqueles lances em que ninguém conseguiu perceber. Estávamos a treinar as bolas paradas defensivas e aconteceu no meio de uma embrulhada. Ele gritou, na altura não parecia nada de especial, recuperou a capacidade de respiração mas como é natural nestes casos foi ao hospital. Vamos esperar a evolução, é uma baixa, se ainda pudermos contar com ele, melhor".

Apesar da gravidade da situação, o selecionador disse que não pode haver tempo para olhar para trás. "Não podemos ficar a chorar, estamos muito tristes, acima de tudo por ele. Temos três defesas centrais mas se precisarmos temos outros jogadores que podem fazer a posição".

Frente ao Uruguai, Santos pede uma boa exibição. "Temos de aprender com as coisas que não fizemos tão bem, ao treinador compete melhorar. Com o Gana, na primeira parte jogámos muito bem mas fomos lentos na circulação e na variabilidade do jogo", salientou.

O conjunto sul-americano é forte. "Em comparação com 2018, não penso que a matriz mudou muito, É uma equipa muito forte tecnicamente, bastante equilibrada em todos os jogos e faz ataque à profundidade. Continua a ser muito perigosa nos cruzamentos".