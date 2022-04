Pepe vai ser opção frente ao Sporting

Norberto Lopes e Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:22 Facebook

O central vai jogar frente aos leões na meia-final da Taça de Portugal.

Pepe vai poder ser opção do treinador do F. C. Porto para o jogo desta noite com o Sporting, depois de uma providência cautelar ter sido aceite pelo Tribunal Central Administrativo do Sul e, segundo apurou o JN, os azuis e brancos foram notificados após as 17.30 horas.

Os dragões apresentaram na quarta-feira a devida providência cautelar à instituição, com objetivo de suspender o castigo a Pepe, que impedia o defesa central de competir frente ao Sporting na partida desta quinta-feira, a contar para a Taça de Portugal. Os leões também vão poder contar com Matheus Reis e Tabata, que deram-se como culpados dos incidentes no Dragão, o permitiu à equipa de Alvalade recorrer da decisão com efeitos suspensivos.