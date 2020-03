Pepe: "Vamos vencer esta guerra"

Hoje às 18:56 Facebook

Defesa central dos dragões, assumiu, esta sexta-feira, ter escutado relatos "assustadores" de amigos italianos e espanhóis sobre a pandemia. Mas acredita na união dos portugueses na luta contra o coronavirus.

"Já falei com amigos de Itália, Espanha e um ou outro da Turquia. De Itália e Espanha são relatos assustadores para os dias de hoje e com um nível do sofrimento muito grande", defendeu o futebolista do F. C. Porto, que jogou naqueles dois países mais afetados, e acredita numa viragem de página na luta contra a epidemia.

"Juntos como nação valente e imortal vamos vencer esta guerra, pois somos um povo muito forte", sustentou o atleta em declarações ao site dos dragões.

No seu entender, o país antecipou um pouco o cenário no plano futebolístico e entende que "o governo deu uma boa resposta ao que nos outros países chegou como uma avalanche".

Recolhido com a família, cumpre o plano de isolamento social e sente a responsabilidade de passar a "mensagem às pessoas de que a melhor forma de prevenir é estando em casa".

Por outro lado, revela sentir muitas saudades do quotidiano com a equipa." Em casa temos todo o apoio do clube, mas falta a essência do jogo, o contacto com a bola, estar em grupo, a palestra e a exigência do mister. Faz falta isso", acentuou.