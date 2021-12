Nuno A. Amaral Hoje às 20:25 Facebook

Central portista tenta recuperar para o duelo da Taça de Portugal com o Benfica. Fábio Cardoso tem dado resposta positiva.

As lesões de Pepe têm sido recorrentes nas últimas semanas e voltam a influenciar os planos de Sérgio Conceição, agora para o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal com o Benfica, no Dragão. Parado há mais de uma semana, desde a partida com o Braga, Pepe vai tentar recuperar a tempo do duelo com as águias, mas será dúvida até à última hora.