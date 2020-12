Percurso do Braga na Liga Europa vale 35,7 milhões de euros em seis épocas

João Faria, em Atenas Hoje às 10:49 Facebook

A equipa minhota volta a ser bem-sucedida na fase de grupos da Liga Europa e tem garantida a quarta qualificação desde 2015/16. Mas ainda sonha com o primeiro lugar do Grupo G.

A vitória frente ao AEK (4-2), obtida ontem, quinta-feira, no Olímpico de Atenas, garantiu a qualificação antecipada do Sporting de Braga, para os 16 avos de final da Liga Europa, a uma jornada do termo da fase de grupos da prova, com o encaixe acumulado, nas últimas seis temporadas, a ascender a 35,7 milhões de euros.

É a segunda época consecutiva que os guerreiros do Minho alcançam o apuramento, repetindo assim o que conseguiram em 2019/20, com Sá Pinto à frente da equipa, sendo que depois, nos 16 avos de final, já era Ruben Amorim que orientava os arsenalistas. Nessa ronda não conseguiram evitar a eliminação, frente aos escoceses do Rangers, com dupla derrota (2-3 e 0-1).