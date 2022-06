Percurso exemplar termina em felicidade

Temporada termina com a conquista da Divisão de Honra. Na Taça A. F. Porto, clube eliminou quatro equipas da Elite

Foi com 30 vitórias, dois empates e três derrotas que a Associação Recreativa e Cultural São Lourenço do Douro se sagrou campeã da Divisão de Honra, da A. F. Porto, e garantiu lugar na Elite, em 2022/23. Além do domínio no campeonato, os marcuenses são semifinalistas da Taça - venceram o Ermesinde 1936 por 4-0 na primeira mão -, deixando pelo caminho quatro equipas do escalão superior: Vilarinho, Vila, São Pedro da Cova e Candal.



Desde o início da temporada que o presidente, António Pereira, acreditava na subida de divisão. A equipa foi correspondendo às expectativas do líder com vitórias sucessivas - triunfou nos primeiros 17 jogos. "No ano passado, estivemos muito perto da promoção. Esta época mantivemos a base, o que deu estabilidade, e eu acredito que temos um grupo de jogadores acima da média para este patamar", assumiu o dirigente.