Percurso vitorioso de Portugal imaculado na zona defensiva

Portugal somou neste sábado a terceira vitória, em três jogos, na fase de apuramento do Euro2024,com a particularidade de ainda não ter sofrido golos e registar um saldo favorável de 13-0.

Mesmo com alterações no esquema defensivo, em comparação com o tempo de Fernando Santos, a equipa das quinas, sob o comando de Roberto Martínez, tem estado em bom plano também na retaguarda.

Desta feita, após dois jogos com Rui Patrício a titular, Diogo Costa recuperou a defesa da baliza lusa, dando continuidade ao estatuto de inviolabilidade.