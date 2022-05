Perfume antes dos jogos, panados e o melhor golo da carreira: as curiosidades sobre Darwin

O jogador do Benfica deu, esta terça-feira, uma entrevista para a rubrica "Ping Pong' da AUF TV, o canal de YouTube da Federação Uruguaia, e contou algumas curiosidades.

A boa época de Darwin ao serviço do Benfica fez do jogador uruguaio um dos destaques do mercado de transferências e da seleção e, por isso, acabou por ser um dos escolhidos para a rubrica "Ping Pong' da AUF TV, na qual contou algumas curiosidades aos adeptos. Antes e cada jogo, por exemplo, o avançado faz sempre questão de usar por perfume e, no que diz respeito ao golo da carreira, escolhe o marcado diante do Liverpool, em jogo da Litga dos Campeões.

"Foi um passe do Weigl, o João Mário correu um pouco a meu lado, tentou controlar, mas, claro, eu fui mais rápido do que ele e recebi a bola. Depois rematei com a parte de dentro do pé e saiu contra o poste. Pensei que ia para fora, mas saiu mesmo no cantinho. Vi-a fora e quando ela toca a rede...", disse num tom bem humorado.

Sobre a seleção preferida, Darwin admite que gosta da francesa e, fora dos relvados, tem como número preferido o número nove e tem como prato preferido panados de frango com puré.

Darwin chegou ao Benfica em 2020/2021 e tem sido um dos jogadores com maior destaque no plantel encarnado. Esta temporada, o avançado de 22 anos marcou 34 golos e disputou 41 jogos.