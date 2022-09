Pergunta a Taremi deixa Conceição em silêncio

Nuno A. Amaral Hoje às 21:53 Facebook

Treinador do F. C. Porto não compareceu à entrevista rápida da SportTV, nem à conferência de imprensa, após o jogo com o Estoril.

Depois de já não ter feito a habitual antevisão de véspera de jogo, sem qualquer justificação oficial do F. C. Porto, Sérgio Conceição também não prestou declarações após o empate deste sábado no Estoril (1-1).

O técnico portista não compareceu à conferência de imprensa após o jogo, nem à "flash-interview" da SportTV, sendo que neste caso os dragões justificaram a ausência, através do Diretor de Comunicação, Francisco J. Marques.

"Vergonhoso o comportamento do jornalista da SportTV nas perguntas a Taremi. Estes corajosos nunca na vida fazem uma pergunta difícil aos de Lisboa. Em protesto e muito bem, Sérgio Conceição não compareceu na flash", escreveu o diretor portista, na rede social Twitter.

Em causa está uma espécie de diálogo, que acabou por ser mais do que uma pergunta, entre o repórter e o internacional iraniano, sobre o lance de Madrid em que Taremi viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, depois de o árbitro do jogo com o Atlético ter decidido que o avançado do F. C. Porto simulou uma grande penalidade.

"Simulação? Você não viu as imagens? Não é simulação. Houve contacto com Witsel", respondeu Taremi, em alusão à jogada de que resultou a expulsão na primeira jornada da Liga dos Campeões.