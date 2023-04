Pérolas do Dragão carregam ambições

Peças mais influentes da equipa portista aproximam-se dos números da época passada e até já superaram alguns registos individuais. Taremi está a quatro golos do máximo da carreira.

Em plena reta final da época, os dragões continuam na luta pelas duas principais provas nacionais (Liga e Taça de Portugal), depois de já terem conquistado a Supertaça e a Taça da Liga, alimentados pelo bom rendimento das principais figuras da equipa treinada por Sérgio Conceição. Com um máximo de 10 jogos ainda por disputar, sete no campeonato e três na Taça (em caso de presença na final), jogadores como Diogo Costa, Otávio, Pepê e Taremi estão muito perto ou até já superaram alguns registos da temporada passada, na qual o F. C. Porto chegou à "dobradinha".

O guarda-redes está a encaixar menos golos comparativamente a 2021/22, com uma média de 0,82 sofridos por jogo, contra os 0,88 da temporada anterior, somando 34 partidas e 28 golos sofridos. Quanto ao polivalente Pepê, utilizado em várias posições por Conceição ao longo desta época, já superou o número de jogos realizados na época transata (45 contra 42) e vai provavelmente chegar aos 50. O brasileiro está a apenas um golo dos seis que marcou em 2021/22, mas já superou o total de assistências (soma nove na época em curso, uma das quais no duelo da semana passada com o Benfica, contra as seis da anterior).