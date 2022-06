Perosinho cresce e aposta forte no kickboxing

João Filipe Brandão Hoje às 13:17 Facebook

Clube gaiense dá sinal de ecletismo e tem uma academia de combate após parceria

O Clube Futebol de Perosinho deu um passo de clara modernidade e no ano passado abriu a secção de kickboxing, modalidade em franca expansão num emblema talhado para o desporto-rei e com grande tradição nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto. A secção surgiu depois de uma parceria entre o clube e a Academia de Combate de Gaia, liderada por Jorge Cardoso, responsável pelo projeto.

Para a história, entretanto, já ficaram os títulos de campeões nacionais conquistados na época passada, quando foram organizados no complexo desportivo do C.F. Perosinho os campeonatos nacionais de kickboxing. A isso junta-se um crescente número de atletas a experimentar a modalidade e já capazes de demonstrar boas capacidades para vencer combates.