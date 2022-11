Peseiro alerta para os perigos do Gana, adversário de Portugal

Rui Farinha, em Doha Hoje às 10:00 Facebook

Equipa das quinas não perde com seleções africanas em mundiais desde 1986. Desde aí, somou três vitórias e um empate. José Peseiro, selecionador da Nigéria, explica ao JN que o adversário de Portugal vai apostar tudo na defesa.

Portugal não perde em mundiais frente a seleções africanas desde 1986, quando uma derrota frente a Marrocos (3-1) afastou a equipa das quinas da competição. De lá para cá, somou três vitórias (Angola, Gana e Marrocos) e um empate (Costa do Marfim), um saldo positivo e que abre boas perspetivas para o jogo de quinta-feira (16 horas), diante do Gana, no Estádio 974, no Catar.

Mas para levar a melhor sobre o primeiro obstáculo, a seleção portuguesa terá de ultrapassar um adversário defensivo e que vai procurar explorar as transições rápidas para causar mossa. Em declarações ao JN, o treinador José Peseiro, atual selecionador da Nigéria e que na semana passada defrontou a equipa das quinas, referiu que o Gana vai preocupar-se "em defender bem" para surpreender. "O país já teve seleções melhores e com mais condições. Esta equipa gosta de controlar o jogo no processo defensivo. É uma seleção que procura reduzir espaços, não joga olhos nos olhos. Ao contrário do que fez a Nigéria frente a Portugal", afirmou o treinador, conhecedor da realidade do futebol africano. O técnico recomendou "paciência e dinâmica" à equipa das quinas. "O Gana vai estar mais atrás e a nossa seleção não pode desesperar para não correr o risco de se expor às transições, porque o adversário tem jogadores rápidos na frente. Há que ter cuidado nos corredores", alertou.