Petar Musa no plano da águia para a próxima época

Boavista aciona opção de compra de 3,2 milhões junto do Slavia de Praga. Benfica sinaliza o avançado croata

Petar Musa está nos planos do clube da Luz que, sabe o JN, já marcou posição junto do Boavista, emblema que irá ficar com os direitos do atleta para garantir uma negociação que assegure a passagem do avançado croata para as águias, em 2022/23.

De momento, o jogador que já leva 11 golos na presente temporada encontra-se cedido aos homens do Bessa pelo Slavia de Praga. O Boavista, ao que apurámos, vai exercer a opção de compra do passe, na ordem dos 3,2 milhões de euros, e tem por outro lado já negociações informais com as águias para considerar a venda para a Luz com uma evidente mais valia.