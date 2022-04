Peter Scheichel é o primeiro guarda-redes do "Hall of Fame" da Liga Inglesa

Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo internacional dinamarquês Peter Schmeichel, que jogou no Manchester United e no Sporting, é o primeiro guarda-redes no "Hall of Fame" da Liga inglesa, avançou o organismo esta quinta-feira.

Schmeichel, de 58 anos, conquistou cinco títulos de campeão inglês, todos no Manchester United, do qual se transferiu em 1999/2000 para o Sporting, clube no qual alinhou durante duas épocas e conquistou o título português na temporada de estreia.

Além do guarda-redes dinamarquês, o primeiro a ser designado para a galeria de notáveis da Premier League, foram incluídos mais cinco antigos futebolista no "Hall of Fame" da competição, entre os quais o avançado argentino Sérgio Aguero.

Aguero anunciou em dezembro o fim da carreira, aos 33 anos, devido a um problema cardíaco, detetado meses antes durante um jogo ao serviço do FC Barcelona, mas foi com a camisola do Manchester City que se evidenciou, tendo-se sagrado cinco vezes campeão inglês.

Schmeichel e Aguero tiveram a companhia de dois avançados, o costa-marfinense Didier Drogba, ex-jogador do Chelsea, e do inglês Ian Wright, que se destacou no Arsenal, do médio inglês Paul Scholes, referência do Manchester United, e do defesa belga Vincent Kompany, que contribuiu para a ascensão do Manchester City na última década.

Desta galeria de futebolistas já retirados faziam já parte Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, David Beckham, Dennis Bergkamp, Frank Lampard, Steven Gerrard, Wayne Rooney e Patrick Vieira.

PUB

A Premier League, o principal campeonato do futebol inglês, teve a primeira edição em 1992/93, tendo substituído a antiga Division One.