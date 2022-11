Petit: "Apanhámos um F. C. Porto muito forte"

O treinador do Boavista destacou a boa entrada do clube azul e branco no dérbi da invicta.

"É um jogo extremamente difícil, frente a um adversário com muita qualidade, sempre candidato ao título. Sabíamos que o F. C. Porto ia entrar muito forte, é uma equipa que procura o jogo interior, mas também o ataque à profundidade. Tentámos tirar isso e encurtar o espaço ao máximo, começou por dizer Petit.

"O F. C. Porto na primeira parte foi muito superior e nós, na estratégia que tínhamos definido, não conseguimos. Perdemos alguns lances e, numa bola parada, sofremos o golo. Na primeira parte não conseguimos criar muitas situações de perigo, nem muitas aproximações. Na segunda parte, tentámos entrar de outra maneira, entrámos melhor no jogo, com mais aproximações e duas ou três situações de canto. Depois, quando mexi na equipa, o Régis foi expulso e tornou tudo mais difícil. É uma vitória justa do F. C. Porto, nós não conseguimos, apanhámos um F. C. Porto muito forte", acrescentou, garantindo que os axadrezados querem reagir à derrota.

"Todos os jogos custam perder, porque são três pontos que deixamos. Queríamos reagir, andamos aqui nesta fase, mas temos de ser homenzinhos para nos levantar, continuar a trabalhar e corrigir aquilo que está menos bem. Queremos mais para o Boavista, esta é a nossa vida e, se queremos algo mais, temos de trabalhar e estar concentrados, não só os que jogaram, mas também aqueles que ficaram no banco", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-1), este sábado, o Boavista em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga. Marcano, Eustaquio, Galeno, em dose dupla, e Gorré marcaram os golos do encontro. Evanilson lesionou-se. Com este resultado, o clube azul e branco passou a somar 29 pontos, colocando-se, provisoriamente, com mais quatro do que o Sporting de Braga, terceiro, e com menos cinco do que o líder invicto Benfica.