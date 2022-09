Petit aplaude chegada de Schmidt à Liga: "Traz ideias diferentes"

JN Hoje às 21:30 Facebook

Petit, treinador do Boavista, elogia as "ideias e uma forma de comunicar diferentes" de Roger Schmidt, que se vêm evidenciando desde que assumiu o comando do Benfica, este verão.

O treinador do Boavista, Petit, elogiou o arranque de Roger Schmidt no comando do Benfica, que leva 13 vitórias em igual número de jogos, esta temporada. Mas nem só os resultados são dignos de elogio, segundo o técnico português.

"Traz ideias e uma forma de comunicar diferentes. É um treinador que está a fazer um bom início de campeonato e que tem uma proposta diferente. Temos de dar parabéns ao que tem feito e pelo seu discurso", referiu o técnico, à margem do World Scouting Congress, que se realiza na cidade do Porto.

Petit lembrou que "também gostamos de ter treinadores lá fora, por isso temos de saber receber" os que chegam de outros países à Liga, e elogiou as "coisas diferentes" que Schmidt traz ao futebol português.