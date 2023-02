Petit: "Boavista está preparado para jogar em dois sistemas táticos"

Tomás Almeida Moreira Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Na antevisão ao Estoril-Boavista, partida em atraso da 14.ª jornada do campeonato, o técnico dos axadrezados deixou em aberto uma mudança estratégica frente aos canarinhos face à ausência de Bruno Onyemaechi, por castigo.

Petit afirmou, esta quarta-feira que "o Boavista está preparado para jogar em dois sistemas táticos", quando questionado sobre quem poderá ocupar a vaga no lado esquerda da defesa, devido ao castigo de Onyemaechi.

"Não vou dar algo que o Nélson Veríssimo possa trabalhar até à hora do jogo. Na ala esquerda tanto pode jogar o Mangas, como o Filipe Ferreira e até o Malheiro, como também posso mudar o sistema e lançar o Reggie Cannon. O grupo já sabe como vamos jogar, mas a verdade é que também temos um jogador cuja disponibilidade física ainda não é certa e que pode levar a outra solução", disse o treinador boavisteiro, em conferência de imprensa.

PUB

Quanto ao adversário, Petit assumiu que o Estoril "está numa fase menos boa", mas espera "um padrão definido, muita juventude com qualidade e processos bem definidos", pelo que a estratégia dos axadrezados passa por "minimizar os erros que custaram pontos", referindo-se aos golos tardios sofridos pelo Boavista nas últimas partidas, frente a Desportivo de Chaves e Santa Clara.

Em relação às aspirações europeias do Boavista, que pode alcançar o sétimo lugar em caso de vitória e atravessa um dos melhores momentos desde o regresso à Liga, o técnico colocou um travão nas expetativas e não prometeu lutar pelos lugares cimeiros, preferindo pensar "jogo a jogo".

"Eu passei pelo melhor momento desta casa e depois sei o que aconteceu. Conheço bem as exigências e as expetativas dos nossos adeptos, mas também conheço bem as dificuldades do clube, pelo que não quero estar a prometer algo que pode não acontecer. É mediante este contexto que continuo a reforçar o discurso de valorizar ativos, dar equilíbrio à equipa e promover jovens. No fundo é rentabilizar o grupo, até porque reduzimos substancialmente o orçamento da época passada para esta, de modo que o foco está naquilo que podemos controlar, que é jogo a jogo".