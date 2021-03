Petit defendido perante insinuações ao registo contra Benfica

JN/Agências Hoje às 17:17 Facebook

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, defendeu esta quarta-feira o treinador Petit, que tem sido criticado publicamente pelos resultados obtidos diante do Benfica, após a derrota na 22.ª jornada da Liga.

Em nota enviada à imprensa, o dirigente do 12.º classificado do campeonato de futebol, com 22 pontos, que perdeu por 3-0 na receção aos encarnados, na passada segunda-feira, apelidou de "miserável" as críticas relativas ao registo de Petit de 13 desaires em outras tantas partidas diante do Benfica, clube que representou, enquanto futebolista, entre 2002 e 2008.

"O que li insinuado nos últimos dias sobre os seus resultados com o Benfica é miserável. Não diz nada sobre o Petit, mas diz muito sobre quem o escreveu", atirou.

Rui Pedro Soares afirmou que "o maior desafio de um treinador de futebol em Portugal é o de liderar uma equipa que luta para evitar a descida de divisão" e assegura que "quem conhece o futebol por dentro, não tem dúvidas".

"Quem não conhece, basta analisar a velocidade a que estes treinadores são despedidos, mas também as muitas vezes em que alguns deles fogem assim que no horizonte se vislumbram nuvens negras", disse.

O líder dos lisboetas apontou que "são vários os excelentes treinadores portugueses que já desceram de divisão", entre os quais "mais do que um dos que estão nos primeiros seis lugares da classificação [Carlos Carvalhal, Jorge Jesus e João Henriques]", embora, "para serem treinadores destas grandes equipas [Sporting de Braga, Benfica e Vitória de Guimarães, respetivamente] e por estarem nessa posição, ninguém duvida do seu valor".

"O Petit é considerado excelente no maior e mais difícil desafio da carreira dos treinadores. Em seis épocas a treinar equipas com este objetivo, nunca desceu -- esta época será a sétima. Há 14 meses que lidera a Belenenses SAD -- é o terceiro treinador da Liga há mais tempo no cargo. Sempre mereceu a confiança de todos, e nunca aproveitou os bons momentos para se ir embora", referiu.

O treinador, de 44 anos, é visto por Rui Pedro Soares como um indivíduo que "tem as qualidades pessoais que, historicamente, sempre se reconheceram e admiraram aos naturais da Invicta, mui nobre e leal cidade do Porto", de onde é natural, numa demonstração de confiança da direção do Belenenses SAD ao 'timoneiro' da formação principal dos 'azuis'.

Ao longo da sua carreira, Petit enfrentou o Benfica em 13 ocasiões, 12 delas para a Liga e uma a contar para a Taça de Portugal, em duelos que se dividiram pelas suas passagens por Boavista, Tondela, Moreirense, Marítimo e Belenenses SAD, nos quais nunca conseguiu evitar a derrota diante da formação atualmente orientada por Jorge Jesus.