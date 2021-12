Petit e o regresso ao Boavista: "Qualquer treinador gostaria de ter estas condições"

Eduardo Pedrosa Costa e Miguel Pataco Hoje às 13:49 Facebook

Petit feliz por voltar a ser treinador do Boavista. Gostava de ver mais gente nas bancadas para intimidar os adversários.

Foi no Bessa, "um estádio de sonho", que Petit recebeu o JN para uma entrevista muito terra à terra, bem à imagem daquilo que é a personalidade de um treinador descontraído e feliz da vida por estar no Boavista, onde foi campeão nacional como jogador, o clube que tanto ama. "Uma prenda de Natal? Estar com a família". Uma resposta genuína de quem ainda continua a conviver e a jogar bilhar com os amigos do Bairro do Bom Pastor, no Porto, onde cresceu para a vida.