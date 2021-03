Petit: "Foi uma segunda parte para esquecer"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Belenenses SAD salientou que a equipa "não esteve tão compacta" no segundo tempo e que a segunda parte "foi para esquecer"

"Foi uma primeira parte equilibrada, com situações para os dois lados. A equipa esteve compacta, soube sempre o que fazer. É verdade que o Benfica teve mais bola, mas não criou situações entrelinhas. Ficámos abalados pelo primeiro golo e pouco depois levámos com o 2-0. O jogo fica marcado por dois golos em dois minutos. A equipa não esteve tão compacta na segunda parte, não ganhou tantos duelos e sentiu dificuldades. Quando perdes duelos contra jogadores desta qualidade, eles acabam por desequilibrar. Foi uma segunda parte para esquecer", começou por dizer Petit, apontando já para o próximo jogo.



"Vínhamos de uma série de bons jogos. Estamos tristes pelo resultado e pela segunda parte. Temos de levantar a cabeça, sábado temos jogo. Na primeira parte tivemos mais remates e situações de golo pelo Varela e pelo Miguel. Poderíamos ter marcado. Não é fácil criar oportunidades contra os grandes. Mesmo depois do 0-3, tentámos ir à procura de marcar um golo, mas não conseguimos. Tínhamos feito quatro golos nos últimos dois jogos. O que não é normal é sofrer três golos porque sofremos pouco. Vamos analisar, corrigir e trabalhar para melhorar", concluiu.

O Benfica venceu (3-0), esta segunda-feira, o Belenenses SAD no Jamor, na 22.ª jornada da Liga. Seferovic marcou dois golos em três minutos. Lucas Veríssimo estreou-se a marcar.