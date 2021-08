Petit: "Foi uma vitória justa do F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:03 Facebook

O treinador do Belenenses SAD considerou, este domingo, que o resultado do jogo diante do F. C. Porto foi "justo" e destacou a intensidade da equipa azul e branca.

"Foi uma vitória justa do F. C. Porto, que teve mais intensidade, enquanto nós tivemos dificuldades nos primeiros 30 minutos. Foi uma entrada difícil, com muita juventude e cinco estreias na Liga. Estamos mais bem preparados, estes jogos são difíceis, mas dão para crescer. Não era o resultado que queríamos, mas vamos continuar a trabalhar, corrigindo alguns erros. Faz parte da aposta do clube", começou por dizer Petit, destacando ainda a aposta nos mais jovens.

"Eles têm trabalhado bem, fizeram jogos na pré-época com a equipa, vou acertando, há uns meses estavam nos sub-23 e na equipa B, sem adeptos, mas é bom para eles crescerem. Estes jogos são exigentes, mas agora vamos voltar ao nosso campeonato e temos de saber jogar com o F. C. Porto e a Roma, para depois podermos jogar com o Marítimo, Sporting e por aí fora. Temos estas dores, mas eles têm de crescer depressa", concluiu.

O F. C. Porto entrou, este domingo, com o pé direito no campeonato ao receber e vencer (2-0) o Belenenses SAD na primeira jornada da Liga.