Petit: "Não existimos como equipa"

O treinador do Boavista admitiu que o Sporting foi superior em Alvalade e vincou que os axadrezados "não existiram" como equipa.

"Parabéns ao Sporting, foi um justo vencedor. Não fomos a equipa que costumamos ser. Não fomos competitivos, intensos. Um pouco desorganizados na parte defensiva. O Sporting rodava e conseguia atacar a profundidade e acelerar e, em termos ofensivos, quando ganhávamos, perdíamos logo. Não foi um jogo bem conseguido. Não tirando o mérito ao Sporting, não fomos a equipa que costumamos ser. Refletir, analisar o que não fizemos de bem, é a minha responsabilidade e ver o que aconteceu", começou por dizer Petit, considerando que a estratégia das panteras não funcionou.

PUB

"Sabíamos que não ganhávamos em Alvalade há muitos anos. Vínhamos fazer a nossa parte, montámos a estratégia que montamos para todos os jogos, mas hoje não existimos como equipa, defensiva e ofensivamente. Fomos desequilibrados, muito partidos, setores muito longe uns dos outros e torna-se difícil quando jogas contra uma equipa moralizada como o Sporting.»

O Sporting venceu, este domingo, o Boavista, em Alvalade, por 3-0, e somou o quarto triunfo consecutivo no campeonato, o que lhe permite continuar a cinco pontos do Braga, a sete do F. C. Porto e a 15 do Benfica, que triunfou na visita ao terreno do Marítimo. Nuno Santos, Salvador Agra, na própria baliza, e Paulinho marcaram os golos do encontro.