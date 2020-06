Petit: "Não vou falar de arbitragem, já fui castigado no início da carreira"

JN Ontem às 23:00 Facebook

O treinador do Belenenses SAD, Petit, elogiou o trabalho dos jogadores e recusou comentar a repetição do penálti que deu o terceiro golo ao Sporting, na derrota por 3-1, esta sexta-feira, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

"Estamos orgulhosos por aquilo que fizemos. A primeira parte foi injusta pelo que fizemos, entrámos muito bem, a pressionar alto, a não ficar à espera. Conseguimos levar a bola e finalizar, conseguimos o golo, e noutras situações faltou o último passe. O Sporting faz três golos onde há alguma falta de comunicação da nossa equipa", frisou o técnico dos azuis.

Petit escusou-se a comentar a repetição do penálti que resultou no 3-1 para os leões em cima do intervalo e que motivou a ameaça do presidente Rui Pedro Soares, proferida da bancada, dizendo: "Não voltamos do balneário".

"Não vou falar de arbitragem, já fui castigado no início da carreira e agora não vou falar. Posso não concordar, são momentos difíceis para os árbitros. Hoje em dia toda a gente critica e eu não quero fazer isso. Estava concentrado em que um golo podia mudar o jogo, sobre isso não sei", atirou o treinador do Belenenses SAD, preferindo analisar a partida.

"A segunda parte não teve um jogo muito bem disputado. O Sporting jogou no nosso erro e nós tentámos o segundo golo para tentar mudar algo no jogo. Quem viu o jogo viu o Belenenses a pressionar alto, muitas vezes a assumir o risco de deixar os três defesas com os três avançados do Sporting. Isto também se paga, a intensidade que tivemos na primeira parte não a tivemos na segunda", salientou, reconhecendo que "falta ganhar".

"Sabemos que o campeonato é difícil. Olhamos para o que está à nossa volta, temos seis jogos em disputa e vemos jogo a jogo. Temos agora o Tondela, podemos conquistar os três pontos se fizermos o que fizemos nesta primeira parte, deixa-nos com esperança. Os jogos são difíceis, decidem-se em pormenores, hoje [sexta-feira] três desatenções nossas permitiram os golos do Sporting", apontou.

Apesar da derrota, Petit está esperançoso com o que viu a equipa fazer. "Temos já na quarta-feira o jogo com o Tondela. Quem faz o que nós fizemos com o Sporting na primeira parte deixa-nos esperançados num bom jogo. Vemos o que se passa atrás de nós e à nossa frente, mas estamos muito focados no nosso trabalho", completou.