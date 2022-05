Petit: "No meu tempo havia mais diálogo e tolerância com os árbitros"

JN/Agências Hoje às 15:22 Facebook

O treinador do Boavista reconheceu que há menos diálogo com árbitros comparativamente aos tempos de futebolista, depois de ter sido expulso na vitória dos axadrezados com o Moreirense, na ronda anterior, que lhe valeu uma suspensão de um mês.

"Acho que, no nosso tempo, havia mais diálogo e tolerância com os árbitros. O futebol é a festa do golo e foi uma alegria termos reagido logo após o golo do empate. Tive aquela reação pois tínhamos acabado de perder o Petar Musa pelos festejos no nosso golo e ainda o Sebastián Pérez", analisou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao V. Guimarães, na sexta-feira (20:15 horas), na abertura da 33.ª e penúltima ronda da Liga.

De acordo com o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Petit foi castigado por um mês e ainda terá de pagar uma multa de 4.080 euros por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa", após ter dito ao árbitro "és uma vergonha".

"Hoje, é muito fácil dar cartões. Antes, os árbitros dialogavam mais com os jogadores e os treinadores. Respeito a decisão dele [Tiago Martins], mas não disse bem aquilo que está no relatório. Disse 'isto é uma vergonha' e não 'és uma vergonha'. Também já tinha sido expulso anteriormente e, se calhar, por ser reincidente levei um mês de castigo", notou.

O treinador já tinha falhado a vitória caseira frente ao Moreirense (1-0), na 15.ª jornada, também por motivos disciplinares, e admitiu ter ponderado recorrer para poder orientar o Boavista nas derradeiras duas partidas da época, com V. Guimarães e Tondela.

"Queremos estar sempre presentes. Falei com o presidente sobre isso, mas se calhar tinha de cumprir o castigo na próxima época. O mais importante é preparar os jogadores que possam entrar amanhã, até porque tenho uma equipa técnica que me dá garantias se eu não estiver lá e dará uma boa resposta. A equipa sabe aquilo que é trabalhado durante a semana para chegar ao jogo e fazer as coisas bem", frisou.

Sobre o duelo com o V. Guimarães, no qual os axadrezados serão orientados no banco pelos treinadores-adjuntos Nuno Pereira e Mário Nunes, Petit enfatizou a ambição de terminar a época na primeira metade da classificação, depois de um sofrido triunfo na visita ao Moreirense (2-1), que selou a oitava permanência seguida do clube na Liga.

O colombiano Sebastián Pérez, o montenegrino Ilija Vukotic e o croata Petar Musa estão suspensos, enquanto Miguel Reisinho é o único jogador no boletim clínico, que já deixou de contar com Tiago Ilori e Fran Pereira.