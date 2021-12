Petit no regresso ao Bessa: " Estou mais preparado do que há seis anos"

Armando Gonçalves Teixeira, mais conhecido como Petit, está de regresso ao Boavista para assumir o papel de treinador principal. Na apresentação o técnico afirmou que "está muito mais preparado do que há seis anos" e promete "lutar sempre pelos três pontos", nesta segunda epopeia no clube da Pantera

O novo timoneiro do Boavista prepara-se para encarar a oitava experiência no principal escalão do futebol português, mês e meio depois de ter deixado o comando do Belenenses SAD, e chega aos axadrezados cheio de ambição. "Sobre objetivos, não traçámos nenhum. O mais importante no futebol é viver o presente, o treino e o jogo. Trabalhamos para estar bem preparados para dar uma boa resposta. Vamos lutar sempre pelos três pontos, que é a exigência deste clube e que fui tendo ao longo da minha vida. Estou muito mais preparado do que estava há seis anos", reiterou.

Muitas vezes criticado por adotar um estilo de jogo defensivo, o antigo médio defensivo não deixa que essa conotação mude em alguma coisa a sua forma de pensar o jogo. "Sou um treinador diferente, às vezes não muito bem visto, mas isso faz parte da crítica e temos de saber aceitá-la. O maior 'feedback' que posso ouvir é dos jogadores. Sou um treinador bem mais experiente, maduro e conhecedor do treino e do jogo", frisou Petit.

Petit confessa que nunca deixou "de ser adepto" e o facto de entrar no Boavista numa altura em que as panteras estão no 11.º lugar da I Liga, com 11 pontos, sem ganhar há nove jornadas seguidas, não o intimida. ""Falta ganhar, que é o mais importante. Os detalhes muitas vezes fazem a diferença num jogo. Vamos trabalhá-los e tentar tirar melhor partido de cada jogador para o coletivo ser mais forte. Vamos tentar que todos tenham sempre a mesma exigência a nível técnico, tático e físico, sendo que as vitórias são importantes para lhes dar confiança", observou.

O treinador do Boavista enalteceu os dois primeiros treinos realizados com um "plantel de qualidade, com juventude e alguma experiência", que vai mostrando "condições para dar uma boa resposta" já no sábado, na receção ao Marítimo, em jogo da 13.ª jornada da Liga. "Já trabalhei em 4-3-3, 4-4-2 ou 3-4-3. Tenho de ver os jogadores que tenho no plantel para perceber o que se adapta melhor ao sistema. Os jogadores fazem o sistema e as suas dinâmicas, mas o mais importante é tentar tirar o melhor rendimento deles. Vamos apresentar um sistema que dê garantias para lutar sempre pelos três pontos".

Vítor Murta, presidente do clube, garantiu que Petit "foi a única escolha" da SAD, uma vez que o técnico antecessor, João Pedro Sousa, está prestes a rumar ao Al-Raed, sexto colocado da Liga saudita no seguimento de uma "proposta irrecusável". "Acho que não há apresentações a fazer. É um homem da casa. Quando o apresentei junto dos jogadores, tive o cuidado de dizer que foi um grande jogador, é um grande treinador e, acima de tudo, um grande homem. Conhece a nossa mística, alma e identidade e sabe o que fomos e para onde queremos ir", referiu o líder axadrezado.

No Bessa, Petit já foi campeão, como jogador, em 2000/2001, e enquanto treinador esteve nos axadrezados entre 2012 e 2015. Prepara-se para começar a segunda campanha ao leme dos portuenses, depois de passagens por Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira, Marítimo e Belenenses SAD.