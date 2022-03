Petit: "O F. C. Porto foi um justo vencedor"

O treinador do Boavista considerou que o dérbi deste domingo foi "intenso" e elogiou a equipa azul e branca.

"Penso que foi um bom dérbi com muita intensidade. Nos últimos minutos tentámos carregar mais, metemos mais jogadores na frente e criámos mais oportunidades. Foi um jogo muito difícil da nossa parte. O F. C. Porto é muito forte. Na primeira parte circulámos e acabámos sempre com o Bracali a bater bola para a frente. Isso deixava a equipa distante. O F. C. Porto criou-nos algumas dificuldades. Trabalhámos a contar com Taremi e Evanilson. O Fábio Vieira joga muito bem entrelinhas, apareceu várias vezes nas costas dos nossos médios e dificultou-lhes o trabalho", começou por dizer Petit, considerando que os portistas foram uns "justos vencedores".



"Foi um bom jogo com bom público. Tínhamos trabalhado a contar com o Taremi e com o Evanilson. Tinha dito que seria uma equipa completamente diferente daquela que jogou em Lyon. Na primeira parte não conseguimos circular, perdemos a bola fácil. Os jogadores do F. C. Porto tiraram-nos a profundidade e a equipa ficou longe. Mudámos para 4-3-3 com o Makouta, o Sauer e o Seba e ainda lançámos o Jeriel. Podíamos ter empatado, mas acho que o F. C. Porto foi um justo vencedor. Além do golo, ainda teve uma ou outra situação. Na segunda parte metemos mais intensidade no jogo, mas houve algumas paragens e isso tirou-nos a intensidade de que tanto gostamos", concluiu.

O F. C. Porto venceu (0-1), este domingo, no Estádio do Bessa, o Boavista em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga. Fábio Vieira marcou o único golo do jogo. Pepê saiu de maca e Diogo Dalot esteve na bancada a ver o dérbi. Com este resultado, a equipa azul e branca comanda com 73 pontos, mais seis do que o Sporting, campeão em título e segundo classificado, enquanto o Boavista fecha a ronda no 13.º posto, com 27 pontos.