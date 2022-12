Petit: "Podemos não ganhar, mas temos de deixar tudo no campo"

Daniela Silva Hoje às 17:00 Facebook

Os axadrezados preparam a deslocação ao reduto do Estoril Praia, depois de terem perdido frente ao Académico de Viseu que impediu a passagem à final four da Taça da Liga.

O Boavista tem encontro marcado com o Estoril Praia no Estádio António Coimbra da Mota, casa dos canarinhos. O jogo da 14.ª jornada será disputado esta quinta-feira, às 19 horas. Este é o primeiro jogo depois da pausa para o Mundial e para jogos da Taça da Liga de ambas as equipas.

O treinador do Boavista, Petit, reforçou que quer voltar às vitórias e que este jogo é uma boa oportunidade. "Reforçamos algumas coisas que estavam menos bem para amanhã estarmos preparados contra um adversário difícil, com uma equipa com qualidade, jogadores irreverentes e com processos bem definidos, mas olhamos sobretudo para o que podemos fazer e estamos ansiosos pelo jogo de amanhã para dar uma boa resposta e voltar às vitórias no campeonato", referiu.

Em relação à queda na Taça da Liga, o técnico não esconde que foi um objetivo falhado, mas reforça que o foco está no campeonato. "Todas as derrotas doem, seja em que competição for, mas temos de as saber ultrapassar. Eu e a equipa técnica vimos o que temos de melhorar em termos de processo, que também foi mudando, porque jogávamos com um sistema de jogo com três centrais e agora temos atuado com uma defesa a quatro, podemos sempre ter essa alternância", explicou.

Na antevisão ao embate frente aos estorilistas, o técnico afirmou saber a dificuldade do jogo e quer voltar para o norte com uma vitória. "O foco está em reagir, porque aqui a exigência são sempre os três pontos. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas estamos preparados para amanhã voltar com os três pontos na bagagem", sublinhou Petit, que não estará no banco de suplentes, por estar a cumprir castigo, depois da expulsão na partida da Taça da Liga.

Boavista e Estoril Praia encontram-se separadas por um ponto, em 11º e 12º lugar na tabela classificativa, respetivamente. O Boavista já não vence para o campeonato desde a vitória caseira frente ao Sporting, a 17 de setembro. O Estoril Praia já não vence desde a deslocação ao reduto do Gil Vicente, a sete de outubro.