Petit quer Boavista a dar "boa resposta" no Dragão

Treinador das panteras acredita numa boa prestação frente ao F. C. Porto, no dérbi que se joga amanhã, no recinto portista.

"Esperamos um bom dérbi, com duas equipas a atravessar um bom momento. Sabemos que vamos enfrentar um adversário muito difícil, na sua casa, com um ambiente fantástico. E esperamos que seja um grande jogo de futebol. Vamos estar preparados para dar uma boa resposta, sabendo que, do outro lado, temos um F. C. Porto muito difícil de anular. Vamos tentar fazer igual ao último jogo para sair com um bom resultado", garantiu Petit, em conferência de imprensa.

Apesar de o histórico das partidas com os dragões ser desfavorável para os 'axadrezados', o treinador do Boavista desvalorizou por completo esse dado e preferiu dar ênfase ao trabalho feito pela sua equipa até agora.

"Não olhamos muito para essas estatísticas, porque os jogadores são diferentes e os treinadores são diferentes, portanto o que esperamos é dar continuidade ao nosso crescimento, à valorização dos nossos jogadores e fazer um bom jogo dentro daquilo que tem sido o nosso campeonato", salientou.

O técnico referiu ainda que a equipa não precisa de motivação extra para encarar o encontro com o F. C. Porto.

"Os jogadores estão motivados para todas as partidas. É um jogo difícil, contra um candidato ao título, fora de casa, em que todos os jogadores querem estar disponíveis. Vamos apresentar-nos da mesma forma que temos feito, a praticar um bom futebol, a mostrar a evolução dos jogadores e a querer discutir o jogo até ao último minuto. Vamos determinados, ambiciosos e com personalidade", vincou.

Petit salientou ainda a juventude da equipa 'axadrezada' e da importância em valorizar o crescimento desses jogadores de forma a potenciar o coletivo.

"O mais importante é o crescimento dos jogadores. Temos muitos jogadores da formação, outros que vieram de campeonatos inferiores, e é nisso que nos queremos focar, na sua evolução para o coletivo ser mais forte. Sabemos as dificuldades que temos nesta casa e a importância de valorizar estes ativos. Amanhã [domingo], esperamos fazer um jogo com qualidade e personalidade, sabendo que somos a quinta equipa com melhor ataque. Queremos dar boa resposta e um bom espetáculo no jogo", reforçou.

O Boavista, no 11.º lugar, com 37 pontos, desloca-se este domingo, às 18:00, ao Estádio do Dragão, para defrontar o F. C. Porto, segundo classificado, com 70, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.