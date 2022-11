Petit quer mudar o "chip" e aponta à final four da Taça da Liga

Daniela Silva Hoje às 14:13 Facebook

O Boavista dá o pontapé de saída na Taça da Liga esta sexta-feira, no Jamor, frente à BSAD. Os axadrezados chegam à competição depois de terem alcançado final four da prova no ano anterior e terem caído frente ao Benfica, que acabaria por perder a final contra o Sporting.

Num jogo que se adivinha difícil para os axadrezados, Petit fez uma antevisão do embate e afirma que é com "ambição" que a equipa vai entrar na prova, com o objetivo de voltar a repetir o feito da presença na final four da prova", sendo o primeiro objetivo é vencer a BSAD.

O Boavista já não ganha desde dia 17 de setembro, aquando da vitória caseira frente ao Sporting, por 2-1. Desde esse jogo, a equipa orientada por Petit somou cinco derrotas e dois empates, tendo ficado pelo caminho na Taça de Portugal, ocupando atualmente o 11.º posto no campeonato.

O treinador reconhece a fase de maus resultados que a equipa atravessa, mas considera que por se tratar da Taça da Liga, uma competição diferente, abre-se uma janela de oportunidade para dar a volta. "São três jogos, um fora e dois em casa, e vamos pensar jogo a jogo. Amanhã é contra a BSAD e esperamos dar uma boa resposta e vencer o primeiro jogo".

Como resposta ao mau momento da equipa, Petit quer mudar o chip e pede um conjunto mais concentrado. O técnico reconhece os erros que a equipa tem cometido nos últimos jogos e acredita que é nos "detalhes" que se perde jogos. "Numa bola parada, uma distração, um não encurtar num cruzamento, uma bola na profundidade. Temos trabalhado e analisado os pormenores. Temos tido oportunidades e não as temos conseguido concretizar, é preciso sermos mais agressivos na hora da finalização".

Tendo em conta a exigência apresentada por comandar um clube como o Boavista, Petit reconhece que os adeptos queiram mais e assegura que está frustrado por as vitórias não terem aparecido nos últimos jogos. "Somos homenzinhos para reconhecer que não estamos numa boa fase, pode ser que nesta pausa do campeonato as coisas comecem a correr bem", admitiu o técnico.

O Boavista vai defrontar a BSAD, da Liga 2, que está em zona de despromoção e vem de um empate frente ao Covilhã. Apesar dos maus resultados na Liga, a BSAD segue na Taça de Portugal e vai marcar presença nos oitavos de final.

Reggie Cannon, expulso na partida com o F. C. Porto, e Pedro Malheiro, ao serviço da seleção sub-21, são baixas de vulto na defesa axadrezada.